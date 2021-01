Prien: Schulferien-Absage ist im Norden aktuell kein Thema

Karin Prien, stellvertretende schleswig-holsteinische CDU-Chefin, blickt für ein Porträt in die Kamera. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht derzeit keine Notwendigkeit, im nördlichsten Bundesland Schulferien wie in Bayern abzusagen. «Für solche Überlegungen ist es viel zu früh», sagte Prien am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Winterferien im Februar oder März gebe es in Schleswig-Holstein nicht, und die Osterferien begännen erst im April.

«Zudem hatten wir in Schleswig-Holstein natürlich den Vorteil, dass unser Schuljahr früh gestartet ist, und wir insbesondere im Spätsommer bei sehr niedrigen Inzidenzen kaum Unterrichtsausfälle für die Schülerinnen und Schüler hatten. Insgesamt hatten wir bisher ein nahezu reguläres Schuljahr durchführen können, anders als im Süden der Republik», sagte Prien.

In Bayern wurden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben – in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.