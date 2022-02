Prien: Kinder und junge Erwachsene aus der Krise führen

Karin Prien (CDU) spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien sieht die gesamte Gesellschaft gefordert, Kinder und junge Erwachsene aus der Corona-Krise zu führen und langfristige Schäden zu minimieren. «Genau daran arbeiten wir jetzt», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Landtag. Man sei für ein Konzept im Gespräch mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Wissenschaftlern sowie dem Bundeswissenschaftsministerium.

Sie spreche im Parlament nicht zum ersten Mal darüber, «dass gerade die psychosoziale Situation der Schülerinnen und Schüler uns besonders besorgen muss», sagte Prien. Im Rahmenkonzept für das laufende Schuljahr sei den Schulen bereits der Auftrag gegeben worden, vor allem die psychosoziale Gesundheit der Schüler in den Blick zu nehmen. Frühes Eingreifen bei psychischen Erkrankungen von jungen Menschen sei besonders wichtig. Nur so könne verhindert werden, dass diese auch auf Dauer und im Erwachsenenalter an psychischen Erkrankungen leiden müssten.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-252621/2