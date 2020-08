Preise sinken leicht: Alkohol und Tabak aber teurer

Hannover (dpa/lni) – Die Preise für Verbraucher sind zuletzt in Niedersachsen leicht gesunken. Die Inflationsrate lag im August bei minus 0,2 Prozent, wie das Landesamt für Statistik anhand vorläufiger Daten am Montag mitteilte. Im Juli hatte der Wert demnach bei minus 0,3 Prozent gelegen, im Juni noch bei plus 0,8 Prozent.

Die Entwicklung steht für die Statistiker im Zusammenhang mit der am 1. Juli in Kraft getretenen zeitlich begrenzten Senkung der Mehrwertsteuer. Sie weisen aber darauf hin, dass die tatsächlichen Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung auf die Inflationsrate nicht quantifiziert werden könnten, da die Preisentwicklung von vielen Faktoren abhängig sei.

Im Vergleich zum August 2019 zeigen die Daten den deutlichsten Preisanstieg für «Alkoholische Getränke und Tabakwaren» (plus 2,4 Prozent).

