Preise für Literaturkritikerin Person und Biologe Glaubrecht

Darmstadt (dpa/lhe) –

Die Literaturkritikerin Jutta Person und der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht werden von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet. Person erhalte den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay, Glaubrecht werde mit dem Sigmund-Freud-Preis geehrt, wie die Akademie in Darmstadt am Freitag mitteilte. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert, sie werden zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis am 4. November in Darmstadt verliehen.

In der Begründung der Jury hieß es über die Preisträgerin: «Ihre Literaturkritiken sind umsichtig, informiert und gewitzt und in einer gastfreundlichen Sprache verfasst, die einen großzügigen Raum öffnet, in dem sich die Sache klar betrachten lässt.» Die 1971 in Südbaden geborene Journalistin und Literaturwissenschaftlerin schreibt der Mitteilung zufolge für die «Süddeutsche Zeitung» und «Die Zeit». Außerdem verantwortet sie die Buchseiten beim «Philosophie Magazin».

Der 60-jährige Glaubrecht ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des neuen Hamburger Naturkundemuseums am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB). Zudem schreibt er als Wissenschaftspublizist für überregionale Tages- und Wochenzeitungen sowie für Wissenschaftsmagazine. Die Jury lobte: «Mit seinem Gespür auch für die historischen und poetischen Dimensionen wissenschaftlicher Erkenntnis erweist sich der Evolutionsbiologe als glänzender Stilist, der die Tradition naturgeschichtlicher Prosa auf eindrucksvolle Weise weiterführt.» Beide Auszeichnungen werden seit 1964 verliehen.