Preis für europäische Naturfilme wird erstmals verliehen

Hamburg (dpa) –

Am Samstag wird in der Hamburger Hafencity erstmals der Europäische Naturfilmpreis verliehen. Die European Wildlife Film Awards sind der erste und einzige europäische Naturfilmwettbewerb, an dem nur Produktionen teilnehmen können, die die Natur in Europa zum Gegenstand haben, wie eine Sprecherin der Deutschen Wildtierstiftung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Es gebe ansonsten keinen Naturfilmwettbewerb auf europäischer Ebene.

In Hamburg wird der Award am Samstagabend in den fünf Kategorien Tierwelt, Biodiversität, Naturschutz, Storytelling und Kurzfilm vergeben. Die Naturfilmpreise sind mit insgesamt 47.500 Euro dotiert, der Publikumspreis wird Anfang 2026 vergeben. 245 Filme wurden eingereicht, 50 Naturdokumentationen haben es in die Jury-Vorauswahl geschafft. Im Anschluss laufen die 50 Jury-Vorauswahlfilme ein Jahr lang im Filmtheater der «Botschaft der Wildtiere».

Award ist Eule aus Holz

Der Award ist eine Eule aus Holz. Sie ist 34 Zentimeter groß, wiegt etwa zwei Kilogramm. Jede der fünf Eulen ist ein Unikat, das Holzbildhauerin Marthe Zoe Böhm aus norddeutschem Eichenholz angefertigt hat. Dafür hat sie den Angaben zufolge Bandsäge, Schnitzeisen und Holzhammer benutzt.

Im Norden gibt es ansonsten noch das Darßer Naturfilmfestival mit dem Deutschen Naturfilmpreis speziell für deutsche Filmproduzenten sowie das Greenscreen-Festival in Eckernförde als Naturfilmwettbewerb für Filmmacher aus aller Welt mit Themen aus aller Welt.