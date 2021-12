Praxen bekommen weiter zu wenig Corona-Impfstoff

Ein Helfer zieht eine Spritze mit dem Impfstoff von Moderna auf. Foto: Jörg Sarbach/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Viele niedersächsische Arztpraxen werden auch in der kommende Woche weniger Corona-Impfstoff bekommen als erwartet. Nach Schätzungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) haben die Praxen eine Million Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna angefordert. «Etwas mehr als die Hälfte der von Ärzten bestellten Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs kann durch den Bund nicht bedient werden, so dass viele Praxen erneut von Kürzungen betroffen sein werden», teilte der KVN-Sprecher am Freitag mit.

Es sei unverständlich, dass die Ärztinnen und Ärzte erneut weniger Impfstoff erhalten als sie verimpfen könnten. «Gerade jetzt, wo das Impftempo rapide angestiegen ist, darf es zu solchen Engpässen einfach nicht kommen.»

Wegen der Knappheit verschiebt sich dem Sprecher zufolge auch der Start sogenannter Schwerpunktpraxen, die pro Woche acht zusätzliche Impfstunden anbieten sollen. Über die Verzögerung hatte zunächst der NDR berichtet. Demnach kritisiert auch der Landesapothekerverband, dass die vom Bund ausgelieferten Dosen die gestiegene Nachfrage bei weitem nicht decken.

Schon in der vergangenen Woche hatten zahlreiche Ärztinnen, Ärzte und Verbände kritisiert, dass weniger Corona-Impfstoff geliefert werde als bestellt. Auch das niedersächsische Gesundheitsministerium forderte den Bund auf, schnell Abhilfe zu schaffen.

