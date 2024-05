Präsident der Lübecker Handwerkskammer im Amt bestätigt

Ein Richtungspfeil «Handwerkskammer» ist an einem Lichtmast montiert. Robert Michael/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) –

Ralf Stamer bleibt für weitere fünf Jahre Präsident der Handwerkskammer Lübeck. Die Vollversammlung der Kammer bestätigte Stamer am Dienstag in seinem Amt. Auch in seiner weiteren Amtszeit werde er sich für mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung einsetzen, sagte Stamer. Mit Blick auf die Fachkräftesicherung sei die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung alternativlos, sagte er.

Weiterhin verabschiedete die Vollversammlung eine Resolution, in der sie sich für einen von Toleranz und Weltoffenheit geprägten Wirtschaftsstandort aussprach. Schon immer hätten Menschen aus verschiedensten Kulturen und mit unterschiedlichen Religionen im Handwerk friedlich und respektvoll miteinander gearbeitet, sagte Stamer. Demokratiefeindliche Debatten schadeten der Wirtschaft und damit dem Handwerk massiv, sagte er. «Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hinwill», sagte der Kammerpräsiddent.

Die Vollversammlung ist das höchste Beschlussgremium der Handwerkskammer. Sie hat insgesamt 84 Mitglieder und wird für jeweils fünf Jahre gewählt. Der Bezirk der Handwerkskammer Lübeck umfasst die Städte Lübeck, Kiel und Neumünster sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Steinburg und Stormarn.