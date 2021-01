Pottwal-Skelette ziehen Nationalpark-Besucher in ihren Bann

Wangerooge (dpa/lni) – Sie sind mehrere Meter lang, übergroß und in Nationalpark-Häusern und Ausstellungen an der Nordseeküste ein Hingucker: Die Skelette gestrandeter Pottwale sind für viele Besucher ein Anziehungspunkt. «Viele finden diese Tiere unheimlich spannend», sagt Britta Schmidt von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. «Wenn sie neben einem Skelett stehen, können viele sich erstmal vorstellen, wie groß diese Tiere überhaupt sind.»

Ein Pottwal-Skelett ist etwa auf dem Außengelände des Nationalpark-Hauses Wangerooge zu sehen. Das Knochengerüst stammt von einem der 30 jungen Pottwale, die vor fünf Jahren ab Januar an den Küsten von Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden strandeten – zwei davon am Wangerooger Strand. Diese bislang größte Strandung von Pottwalen in der jüngeren Zeit bewegte nicht nur an der Küste viele Menschen. Forscher haben verschiedene Theorien, warum es immer wieder zu Strandungen kommt.

Um Natur und Tiere besser zu begreifen, seien die Skelette von großer Bedeutung, sagt Schmidt. «Man kann ganz nah rangehen an so ein Skelett und sich so auch mit der Lebensweise der Tiere auseinandersetzen.»

Pottwal-Skelette sind etwa im Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven, in den Nationalpark-Häusern auf Wangerooge und Spiekeroog sowie im Heimatmuseum auf Borkum und im Waloseum in Norddeich zu sehen. In Schleswig-Holstein finden sich Skelette der Tiere etwa in Kiel, Lübeck, Tönning und auf Amrum. Aktuell sind die Ausstellungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

