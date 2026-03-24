Post an «Hanni Hase» – wie schreibe ich dem Osterhasen?

Ostereistedt (dpa/lni) –

«Hanni Hase» und sein Team haben gerade alle Pfoten voll zu tun: Viele Kinder schreiben dem Osterhasen im niedersächsischen Ostereistedt im Landkreis Rotenburg einen Brief. Wie so ein Schreiben den Osterhasen erreicht – und was Kinder beachten sollten:

Wer kann einen Brief an den Osterhasen schreiben?

Kinder aus aller Welt können Briefe an den Osterhasen schicken. Im vergangenen Jahr kam Post aus 35 Ländern. Die meisten Briefe sind auf Deutsch, aber auch andere Sprachen sind möglich. Mädchen und Jungen aus dem Ausland erhalten dann eine Antwort auf Englisch.

Was soll in dem Brief stehen?

Kinder können in dem Brief Wünsche äußern, Fragen stellen oder einfach nur

erzählen. Der Osterhase freut sich auch über Postkarten und gemalte Bilder.

Wie erreicht die Post den Osterhasen?

Bis Ende März nimmt der Osterhase in seiner Filiale in Ostereistedt noch Briefe entgegen. Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Kinder können ihre Post mit einer Briefmarke in einen ganz normalen Briefkasten einwerfen – und sich dann auf eine Antwort freuen.

Wer bekommt eine Antwort?

Alle Briefe, die rechtzeitig in der Osterpostfiliale angekommen sind, werden beantwortet. «Um die Beantwortung der Post kümmert sich der Osterhase höchstpersönlich – und wird dabei tatkräftig von einem kleinen Team unterstützt», teilte die Post mit.

Wer einen Brief an das besondere Postamt schreibt, sollte unbedingt seinen Absender gut lesbar notieren. «Damit der Osterhase weiß, wohin er seine Antwort schicken soll.»