Poseidon-Wasserball müssen erste Heimniederlage hinnehmen

Eine Spielerkappe des Wasserball-Teams Poseidon Hamburg liegt in der Schwimmhalle. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Wasserball-Männer des SV Poseidon Hamburg haben in der Gruppe B der Bundesliga ihre erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite unterlag dem direkten Verfolger SV Krefeld am Samstag mit 13:14 (3:3, 2:4, 4:6, 4:1). «Wir haben zu wenig Druck nach vorne gemacht. Es fehlten lange die Ideen, um die Abwehr der Gäste zu knacken», sagte Robert Grohe. Der 39-Jährige vertrat Chefcoach Zafeirios Chalas, der mit Jugendspielern des Vereins in seiner griechischen Heimatstadt Volos ein Trainingslager absolviert. Bester Poseidon-Werfer war Hannes Glaser mit vier Treffern. Die Hanseaten waren vor der Partie bereits für die Playoff-Spiele zum Aufstieg in die A-Gruppe qualifiziert.

