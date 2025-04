Pontifikalrequiem für Papst Franziskus im Marien-Dom

Erzbischof Heße feiert am Freitag um 18.15 Uhr ein Pontifikalrequiem für Papst Franziskus im St. Marien-Dom in Hamburg. Harald Titte/

Hamburg (dpa/lno) –

Gläubige aus dem Erzbistum Hamburg können am Freitag um 18.15 Uhr Abschied von Papst Franziskus nehmen. Dann feiert Hamburgs Erzbischof Stefan Heße ein Pontifikalrequiem für den gestorbenen Papst im St. Marien-Dom in Hamburg. «Die Gläubigen aus dem Erzbistum Hamburg und alle Menschen, die Abschied vom Papst nehmen wollen, sind eingeladen an dem Requiem teilzunehmen», teilte das Erzbistum mit. Der Gottesdienst wird live im Internet auf der Webseite des Erzbistums übertragen.

Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Erzbischof Heße sagte in einer Stellungnahme: «Mit dem Tod von Papst Franziskus verliert die katholische Kirche einen großen Brückenbauer. (…) Wir dürfen dankbar sein, ihn als Papst erlebt zu haben.»