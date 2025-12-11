Polzin zu HSV-Auftritt in Sinsheim: «Gefühltes Heimspiel»

Hamburg (dpa) –

Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV rechnet angesichts der großen Fan-Unterstützung des norddeutschen Fußball-Bundesligisten beim Tabellenfünften TSG Hoffenheim mit Rückenwind für die schwere Partie. Der Trainer sieht das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) so, dass es ein «gefühltes Heimspiel ist, was es sicherlich werden wird, wenn ich an unsere Jungs und Mädels denke, die schon für sehr viel laute Unterstützung generell gesorgt haben in den vergangenen Jahren».

12.000 bis 15.000 HSV-Fans werden laut HSV-Sprecher in der Pre-Zero-Arena erwartet, etwas mehr als 30.000 Fans passen in das Stadion. Der Förderkreis Nordtribüne hatte unter dem Motto «Alle nach Sinsheim» dazu aufgerufen, sich mit Karten rund um den Gästeblock einzudecken.

Polzin sehe es als Auftrag, «dass wir auswärts nicht nur hinfahren, um die Stadien zu besichtigen, sondern auch um erfolgreich zu sein». Zuletzt siegte der Tabellen-13. aus dem Norden in der Liga in zwei Heimspielen nacheinander, darunter der wichtige 3:2-Erfolg im Derby gegen Werder Bremen. In der Heimtabelle ist der HSV aktuell Sechster, auswärts allerdings Letzter. Polzin hoffe darauf, dass auch der Fan-Effekt für den HSV ein «ein ganz gutes Omen» ist, um die Serie zu brechen.