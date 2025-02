Zuversichtlicher HSV: FCK-Kracher und konkrete Glatzel-Pläne

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Zweitliga-Spitzenspiel des Hamburger SV löste eine Nachricht viel Freude bei den Hanseaten aus: Das Comeback des beliebten Angreifers Robert Glatzel rückt näher. Allerdings müssen sich die Fans des Fußball-Zweitligisten noch etwas gedulden. «Da freuen wir uns natürlich sehr darüber, weil er uns viel Energie gibt», sagte Trainer Merlin Polzin vor der spannenden Partie gegen den formstarken 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Nach der Rückkehr des Torjägers Glatzel ins Mannschaftstraining präzisierte der Coach den Comeback-Plan mit dem 31-Jährigen: «Bis zur Länderspielpause wollen wir ihn natürlich nach und nach weiter integrieren. Ich hoffe an der Stelle natürlich, dass es auch vor der Länderspielpause klappen wird, dass wir ihn wieder im Kader und auf dem Platz sehen», sagte Polzin. Rund um das vierte März-Wochenende ist die Länderspielpause angesetzt.

Am Dienstag war Glatzel nach monatelanger Pause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Comeback davor scheint aber durchaus realistisch. Am 8. März spielt der HSV gegen Düsseldorf, knapp eine Woche später reisen die Norddeutschen nach Magdeburg.

Allerdings finden die Einheiten mit Glatzel derzeit noch recht zahm und ohne Zweikämpfe statt. «Wir sind noch weit weg auch von diesen ganz hohen Intensitäten», stellte Polzin klar. Der HSV will sehr behutsam vorgehen. «Wir werden auf jeden Fall vorher das Risiko nicht eingehen, dass wir irgendetwas gefährden, dass dieses Ziel in dem Fall nicht möglich wäre. Deshalb sind wir in einem sehr guten Zeitplan», sagte Polzin.

Glatzel musste im Oktober nach seinem Sehnenabriss im Hüftbereich operiert werden. «Es hat sich unglaublich gut angefühlt», sagte der Angreifer nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz. «Ich hatte mich riesig darauf gefreut, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, und es war wirklich ein ganz anderes Gefühl, als allein und abseits der Truppe zu trainieren.»

Neuer Schwung im Vertragspoker mit Selke

Derzeit vertritt Offensiv-Kollege Davie Selke den Trainingsrückkehrer. Aktuell ist der 30-Jährige mit 14 Treffern bester HSV-Torschütze. Derzeit geht es um die Zukunft von Selke. Laut Informationen des «Hamburger Abendblatt» soll seit Mittwoch Schwung in die zuletzt offenbar stockenden Gespräche mit den Beratern von Selke und Dribbel-Experte Jean-Luc Dompé gekommen sein.

Möglichst zeitnah wollen die Hamburger die Verträge verlängern. Selkes Arbeitspapier etwa läuft bis 2026, wenn er laut Zeitung mindestens 14 Spiele in der Rückrunde von Beginn an macht und der HSV aufsteigt. Das birgt allerdings ein gewisses Risiko, auch weil der mit 14 Treffern erfolgreichste Angreifer noch wegen einer drohenden Gelb-Sperre aussetzen könnte.

Sahiti entgeht Sperre

Emir Sahiti, der nach der Gelb-Roten Karte infolge seiner umstrittenen Gesten beim 1:1 in Regensburg am Freitag fehlen wird, war beim DFB glimpflich davongekommen. Der Offensivspieler, der sich nach seiner Gelb-Roten Karte von Fans provozieren ließ, entkam zwar einer Sperre, aber muss 8000 Euro Strafe zahlen. Winter-Zugang Adedire Mebude ist laut Polzin eine Alternative. Allerdings müsse sich der flinke Schotte noch an die Zweikampfhärte der Liga gewöhnen, meinte der Coach.

Nach dem enttäuschenden Remis beim Tabellenletzten Regensburg erwartet den Zweiten HSV gegen den Dritten Kaiserslautern ein Kracher. Die Pfälzer sind punktgleich mit den Hanseaten, beide trennt nur das bessere Torverhältnis der Hamburger.

Polzin stellt sein Team im FCK um Trainer Markus Anfang auf das aktuell beste Team der Rückrunde ein. Er warnte vor einer richtig guten Mannschaft. «Dieses Mannschaftsgefüge beim FCK, was Markus Anfang da im Laufe der Saison geschaffen hat, das ist sehr, sehr stabil», sagte Polzin.