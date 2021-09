Polo und UHC mit Niederlagen gegen Meister Köln

Hamburg (dpa/lno) – Die Herren-Teams vom Hamburger Polo Club und dem UHC haben am Wochenende einen Achtungserfolg gegen Rot-Weiss Köln verpasst. Nachdem sich der HPC dem Titelverteidiger am Samstag mit 1:2 (1:1) geschlagen geben muss, unterlag der UHC am Sonntag mit 3:4 (1:3). Dagegen konnten die beiden Hamburger Clubs einen 8:3- beziehungsweise 2:0-Erfolg gegen Aufsteiger SC Frankfurt 1880 verbuchen.

«Für das zweite Saisonspiel beider Mannschaften war es schon eine sehr hohe Qualität», sagte Polo-Trainer Matthias Witthaus mit Blick auf das Spiel gegen RWK. «Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und hatten zwei Pfostenschüsse. Und im zweiten Durchgang hatten wir noch zwei wirklich gute Chancen, um den Ausgleich zu erzielen.»

Nach zuvor zwei Siegen musste der Club an der Alster mit dem 1:5 (1:1) gegen den Berliner HC die erste Niederlage hinnehmen. Lediglich der HTHC behielt mit den Siegen gegen den BHC (2:0) und den Nürnberger HTHC (10:1) seine weiße Weste.

Bei den Damen kam der Großflottbeker THGC mit dem 2:0 (1:0) beim TuS Lichterfelde ebenso zum ersten Sieg wie der HTHC mit dem 3:1 (1:0) beim Club Raffelberg. Die erste Niederlage kassierte dagegen der UHC mit dem 1:4 (0:2) bei Meister Düsseldorfer HC.

Ergebnisse Herren