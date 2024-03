Polizistin findet gestohlenen Hund

Hildesheim (dpa/lni) –

Eine Polizistin hat eine gestohlene Hündin in Hildesheim entdeckt. Das Tier war seiner Besitzerin am Montag gestohlen worden, als es vor einem Einkaufsmarkt an einem Fahrradständer angeleint war. Der Polizistin sei ein Mann aufgefallen, der am Mittwochmittag mit dem weißen Jack Russell Terrier in der Hildesheimer Innenstadt unterwegs war, teilte die Polizei mit.

Die Hündin konnte wohlbehalten an ihre Besitzerin zurückgegeben werden. Gegen den 45 Jahre alten Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt.