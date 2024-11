Polizisten stoppen Angreifer vor Dienststelle mit Schüssen

Kiel (dpa/lno) –

Nach Polizeiangaben haben Beamte in Kiel einen mit Messern bewaffneten Angreifer vor einer Dienststelle mit Schüssen gestoppt. Er wurde demnach am Fuß getroffen. Auch eine Polizeibeamtin sei verletzt worden. Der 44-Jährige sei am Sonntagmorgen mit zwei Messern in der Hand vor der Dienststelle aufgetaucht. Zunächst hat er sich nach Aussage einer Polizeisprecherin am Eingang aufgehalten. Nachdem er sich wieder etwas entfernt habe, hätten sich Polizisten aus dem Gebäude zu dem Mann begeben. Dann sei es zur Bedrohung der Beamten gekommen. Laut einer Polizeimitteilung reagierte der Mann nicht auf die Ansprache der Polizei. Polizisten machten den Angaben zufolge dann Gebrauch von der Schusswaffe.

Laut Mitteilung wurde der Mann am Fuß getroffen, wodurch der Angriff gestoppt wurde. Der Mann kam demnach in ein Krankenhaus. Auch eine 30 Jahre alte Polizeibeamtin sei am Bein verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen. Die Verletzungen beider seien nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben etwa zur Frage, wie die Beamtin verletzt wurde, machte sie nicht. Auch das Motiv des Mannes sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.