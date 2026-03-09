Polizisten mit Gegenständen aus Wohnkomplex beworfen

Göttingen (dpa/lni) –

Bei Auseinandersetzungen an einem Wohnkomplex im Norden von Göttingen sind Polizisten mit Gegenständen beworfen worden. Sie seien am Sonntagabend aus dem Gebäude geworfen worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt, zwei Menschen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Zwischenzeitlich kam es den Angaben nach zu tumultartigen körperlichen Auseinandersetzungen mit bis zu 30 Beteiligten auf dem Parkplatz des Gebäudes. Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen eine sexuelle Beleidigung. Polizisten, die die Streitigkeiten auflösen wollten, wurden dann mit Gegenständen beworfen sowie etwa mit Eimern und Staubsaugerrohren angegriffen.

Die Beamten setzten den Angaben nach teilweise auch Pfefferspray ein. Wegen der unübersichtlichen Lage vor Ort müsse der genaue Ablauf des Geschehens nun im Nachhinein noch rekonstruiert werden – etwa durch die Auswertung von Bodycam-Aufnahmen sowie Videos von Passanten und Betroffenen. Dazu bitten die Beamten auch um Zeugenhinweise.

Wegen der Angriffe wurden ein 23-Jähriger sowie eine 26-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Verdächtige im Fall der sexuellen Beleidigung sei ebenfalls identifiziert worden. Als Reaktion auf die Auseinandersetzungen erhöhte die Polizei ihre Präsenz an der betroffenen Adresse. Zudem leitete die Polizei diverse Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Körperverletzung oder Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.