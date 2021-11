Polizisten in Hamburg am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind Polizisten am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Man müsse dem Arbeitgeber die Bedeutung der eigenen Arbeit deutlich machen, heißt es in einem Tweet der Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) vom Samstag. Zusammen mit dem Beamtenbund dbb ruft die Gewerkschaft alle Tarifbeschäftigten der Polizei, des Landesbetriebes Verkehr sowie des Amtes für Migration zur Teilnahme auf, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Hintergrund ist die Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder, die bisher ohne Ergebnis verlief. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende November geplant. DPolG und dbb fordern unter anderem eine Lohnsteigerung von 5 Prozent beziehungsweise mindestes 150 Euro mehr im Monat.

Der Warnstreik soll mit Beginn des Nachtdienstes am Montag starten und mit dem Ende des Nachtdienstes am Mittwoch enden. Geplant ist zudem eine Kundgebung am Mittag in der Innenstadt.

