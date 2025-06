Polizisten als Schlangenfänger – Eigentümer gesucht

Schleswig (dpa/lno) –

Mit Hilfe einer verschließbaren Einkaufstasche haben Polizisten in Schleswig eine rund 1,20 Meter lange Schlage eingefangen. Passanten hatten das Tier am Dienstag gesichtet und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schlange wurde sicher verwahrt und an die Feuerwehr und schließlich an einen Reptilienfachmann übergeben.

Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um eine nicht giftige Kornnatter. Diese Art ist hier nicht heimisch, wird jedoch häufig als Haustier in Terrarien gehalten. Die Polizei sucht nun den Eigentümer oder die Eigentümerin.