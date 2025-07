Polizist verletzt Mann bei Flensburg mit Schuss

Harrislee (dpa/lno) –

Bei einer Fahndung hat ein Polizist im Kreis Schleswig-Flensburg einen Verdächtigen angeschossen. Der 23 Jahre alte Mann wurde nach dem Treffer in den Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Ortsteil Wassersleben der Gemeinde Harrislee.

Nach einem Polizeieinsatz im Bereich Kupfermühle fahndeten Polizisten nach einem Verdächtigen, den sie wenig später antrafen. Er soll nach ersten Erkenntnissen die Polizisten angegriffen haben. Daraufhin schoss ein Beamter.

Die genauen Abläufe des Geschehens sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Teil der Ermittlungen. Weitere Auskünfte gab es zunächst nicht.