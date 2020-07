Polizist und Anwohner retten Frau aus brennendem Haus

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Haus in Osnabrück haben ein 36 Jahre alter Polizist und ein Anwohner eine 51 Jahre alte Frau gerettet. Die Frau erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl und die Wohnung der Frau im Haus in Brand. Sechs Bewohner des Hauses bemerkten den starken Rauch und konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen. Der Polizist und der Anwohner wurden bei der Rettungsaktion durch Rauchgase verletzt.

Pressemitteilung