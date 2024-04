Polizist rettet Frau aus Wohnung – Drei Verletzte nach Brand

Bad Nenndorf (dpa/lni) –

Ein Polizist hat im Landkreis Schaumburg eine 79-jährige Bewohnerin aus einem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet. In einer benachbarten Wohnung war in der Nacht auf Sonntag ein Zimmerbrand ausgebrochen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Während die anderen Bewohner das Haus in Bad Nenndorf selbst verlassen konnten, half ein Polizist der Frau aus ihrer Wohnung. Dabei verletzten sich beide leicht. Rettungskräfte brachten die beiden wie auch die 81-jährige Frau, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand noch in der Nacht. Näheres zur Brandursache oder Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.