Polizist nach Böllerwurf in Barmstedt verletzt

Barmstedt (dpa/lno) –

Ein 15-Jähriger soll in der Silvesternacht im Kreis Pinneberg einen Polizisten mit einem Böller verletzt haben. Der Jugendliche habe in Barmstedt einen nicht zugelassenen Böller auf zwei Beamte geworfen, teilte die Polizei mit. Der Feuerwerkskörper sei neben dem Kopf des einen Polizisten explodiert. Dieser sei verletzt worden und habe nach dem Vorfall nicht weiterarbeiten können.

Die Polizei stellte bei dem Jugendlichen weitere verbotene Böller fest und nahm diese an sich. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung.