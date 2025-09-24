Polizeiwagen auf A1 in Flammen – Autofahrer schwer verletzt

Rotenburg (dpa) –

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 1 auf einen Polizeiwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Funkstreifenwagen war in Fahrtrichtung Osnabrück zur Absicherung einer Unfallstelle zwischen Posthausen und Oyten aufgestellt worden, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr in den Polizeiwagen, der daraufhin in Flammen aufging und völlig zerstört wurde.

Die beiden Polizeibeamten, die den Unfall abgesichert hatten, befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls außerhalb des Fahrzeugs in sicherer Entfernung und blieben unverletzt.