Hannover (dpa/lni) – Unbekannte haben das Gebäude einer Polizeistation in Hannover in der Nacht auf Sonntag mit Farbe beschmiert. Einsatzkräfte der Polizei fanden am frühen Sonntagmorgen 15 grüne Farbkleckse am Eingang der Wache, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Auto in der Nähe der Polizeistation sei mit Farbe beschmiert gewesen. Ob ein Zusammenhang mit der Demo gegen Polizeigewalt und Rassismus am Samstag in Hannover bestand, war zunächst unklar.

