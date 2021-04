Polizeireiter an der Elbe im Einsatz für die Umwelt

Kaltenhof (dpa/lni) – Hoch zu Ross sorgen Reiter der niedersächsischen Polizei bereits im zehnten Jahr in der Elbtalaue für Ordnung. Bei einer Pressekonferenz in Kaltenhof in der Gemeinde Langendorf (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wird heute (11.30 Uhr) die Arbeit der Beamten vorgestellt. Die Reiterstaffeln aus Hannover und Braunschweig sollen Besucher über Regeln informieren sowie Verstöße wie illegales Campen, Fischwilderei und offene Feuer ahnden. Gerade in der Brut- und Setzzeit sorgen sie dafür, dass die Tierwelt am Fluss nicht unnötig gestört wird. Die vier Reiter unterstützen die Ranger in dem Gebiet entlang der rund 100 Flusskilometer von Lauenburg bis Schnackenburg. Den Einsatz in der Lüneburger Heide gibt es im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue seit 2012.

