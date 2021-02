Polizeipräsident gesteht Fehler bei Ermittlungen ein

Hannover/Göttingen (dpa) – Der niedersächsische Polizeipräsident Axel Brockmann hat Fehler bei den Ermittlungen im Northeimer Missbrauchskomplex eingeräumt. Dabei geht es um einen 49-Jährigen, der im Landkreis Northeim mehrere Kinder und Jugendliche missbraucht haben soll. Der Mann hatte Kontakt zum Haupttäter der Missbrauchsserie auf dem Campingplatz im lippischen Lügde (Nordrhein-Westfalen). Der Northeimer sei erst im März 2020 festgenommen worden – obwohl ein Anfangsverdacht gegen ihn bereits im April 2019 vorlag, sagte Brockmann am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags in Hannover. Hätten sich die Polizeien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen besser abgestimmt, hätte weiterer Missbrauch von Kindern wohl verhindert werden können.

