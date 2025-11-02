Polizeikontrolle endet mit Tötung von Gänsen

Celle (dpa/lni) –

Bei der nächtlichen Kontrolle eines Transporters in Celle hat die Polizei Gänse in schlechten Zustand entdeckt und getötet. Manche der Tiere auf der Ladefläche seien bereits tot gewesen, andere hätten «vor Ort erlöst werden» müssen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Einer der Beamten war den Angaben zufolge ausgebildeter Jäger.

Von den vier Insassen flüchtete einer zu Fuß vor der Polizei, er konnte nicht wieder aufgespürt werden. Bei der Kontrolle der übrigen drei Personen kam heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest zeigte 0,8 Promille. Die angebrachten Kennzeichen waren zudem nicht für das Fahrzeug zugelassen – die Polizei konnte zunächst nicht klären, wem der Wagen gehörte.

Genaue Zahlen zu den Tieren nannte die Polizei nicht. Es soll sich insgesamt um etwas mehr als ein Dutzend Gänse gehandelt haben. Woher sie kamen, blieb zunächst unklar. Wer Tiere aus seinem Besitz vermisst, soll sich bei der Polizei Celle melden. Den Fahrer des Transportes erwarten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.