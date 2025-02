Polizeihubschrauber sucht nach Einbrechern: mit Erfolg

Hannover (dpa/lni) –

Drei jugendliche Einbrecher konnten in der Nacht in Hannover von der Polizei gestellt werden. Nachdem ihnen zunächst die Flucht gelungen war, habe man sie mit dem Polizeihubschrauber ausfindig machen und festnehmen können, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Gegen 3.00 Uhr in der Nacht seien die drei Jugendlichen in ein Wohnhaus in Ronnenberg-Empelde eingestiegen. Als sie von den Bewohnern bemerkt wurden, flohen sie. Die daraufhin alarmierten Beamten suchten mit Streifenwagen am Boden und mit einem Polizeihubschrauber aus der Luft nach den Flüchtigen, der schließlich auch dazu beitrug, dass die Jugendlichen gestellt werden konnten.

Ob es den Jugendlichen auch gelungen war, bei ihrem gescheiterten Einbruch etwas zu stehlen, konnte die Polizei bisher nicht sagen.