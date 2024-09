Polizeieinsatz wegen Streit unter Schülern in Hamburg

Eine unklare Bedrohungslage an einer Hamburger Schule hat einen Großeinsatz in Eidelstedt ausgelöst. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Streits zwischen zwei Schülern hat es an einer Schule im Hamburger Stadtteil Eidelstadt am Mittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. «Im weiteren Verlauf wurde bei einem der Schüler eine Waffe gesehen. Ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe oder eine Anscheinswaffe handelte, ist derzeit unklar», postete die Hamburger Polizei auf der Plattform X. Die Schule war deshalb intensiv durchsucht worden. Dieser Einsatz sei mittlerweile beendet. Der Schüler sei jedoch noch auf der Flucht, hieß es weiter.

Vor der Schule standen am Mittag viele Streifenwagen, ein Hubschrauber war im Einsatz und kreiste über der Einsatzstelle. Für die Eltern der Schülerinnen und Schüler war im Bereich Lohkampstraße/Ecke Zweigweg eine Anlaufstelle eingerichtet worden. Es gab auch eine Schülerbetreuung in der Nähe.

Bereits am Morgen war an mehreren Hamburger Schulen der Unterricht zunächst ausgefallen, weil fünf von ihnen eine Drohmail erhalten hatten. Bei einer Überprüfung der Gebäude konnte die Polizei jedoch keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr finden. Die Schule in Eidelstedt sei nicht dabei gewesen, die beiden Einsätze hätten nichts miteinander zu tun, sagte ein Polizei-Sprecher.