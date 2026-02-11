Polizeieinsatz: Jugendlicher mit Spielzeugwaffe festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem größeren Polizeieinsatz in Hamburg-Billstedt hat die Polizei einen Jugendlichen mit einer Spielzeugwaffe festgenommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der dpa. Zuvor hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und gesagt, sie hätte einen Menschen mit einer Waffe gesehen. Da in der Nähe eine Schule ist, waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, um die Situation zu überprüfen und den Bereich abzusperren. Die Polizei werde noch weiter vor Ort bleiben, um die Ermittlungen abzuschließen, hieß es.