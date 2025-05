Polizeieinsatz in Rendsburg – Zwei Verletzte

Rendsburg (dpa/lno) –

Derzeit läuft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Polizeieinsatz. Dabei sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Streifenwagen vor Ort. Gegen Montagmittag seien zwei verletzte Menschen in einer Klinik erschienen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, gaben diese an, beschossen worden zu sein.

Mehrere Tatverdächtige seien flüchtig. Weitere Angaben zu den Hintergründen wollte die Polizei derzeit nicht geben. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Allgemeinheit.