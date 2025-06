Polizeieinsatz in Mehrfamilienhaus in Norderstedt

In Norderstedt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Norderstedt (dpa/lno) –

In einem Norderstedter Mehrfamilienhaus läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Dieser beziehe sich auf eine Wohnung in dem Gebäude, berichtete die Polizei. Es gehe um einen Mann, der sich vermutlich in dem Haus aufhalte. Eine Gefahr für Außenstehende bestehe nicht. Einsatzkräfte von mehreren Dienststellen seien vor Ort und hätten aus Gründen der Eigensicherung zusätzliche Schutzausrüstung angelegt. Weitere Angaben zum Hintergrund wollte die Polizei zunächst nicht machen.