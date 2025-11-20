Polizeieinsatz in Lindhorst – Beamte warnen Bevölkerung

20. November 2025 21:08
In Lindhorst ist die Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa
Lindhorst (dpa/lni) –

Die Polizei warnt die Bevölkerung in Lindhorst im Landkreis Schaumburg davor, ihre Häuser zu verlassen. Es laufe ein Polizeieinsatz, hieß es in einer Mitteilung der Beamten. In der Gemeinde seien Schüsse gefallen, verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Demnach ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. 

Die Anwohner würden dringend gebeten, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

