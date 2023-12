Polizeieinsatz in Kiel: Spielhallen durchsucht

Kiel (dpa) –

Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem größeren Einsatz in Kiel Cafés, Bars und Spielhallen durchsucht. Zum Hintergrund und Details des Einsatzes gaben die Beamten zunächst keine Infos. Einem Bericht der «Kieler Nachrichten» zufolge waren neben Polizisten auch Steuerfahnder vor Ort. «Die Einsatzkräfte haben bereits Spielautomaten aus Häusern herausgeschafft», hieß es in dem Bericht. «Möglicherweise geht es bei dem Einsatz um illegales Glücksspiel.»