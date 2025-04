Polizeieinsatz in Emder Innenstadt – Zwei Festnahmen

Emden (dpa/lni) –

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Emder Innenstadt zwei Männer im Zusammenhang mit mutmaßlichen Drogendelikten festgenommen. Gegen die Beschuldigten werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabis- sowie das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Aurich mit. Was genau den Männern vorgeworfen wird, war nicht bekannt. Die Beschuldigten kamen in Untersuchungshaft.

Die Festnahme der Männer an einer Kreuzung hatte für Aufmerksamkeit gesorgt. Medien berichteten, wie maskierte Polizisten, darunter Zivilfahnder, die Verdächtigen in einem Auto anhielten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft konnte zu dem Einsatz auf Nachfrage keine Einzelheiten nennen.

Nach Angaben der Ermittler wurden im Zusammenhang mit dem Einsatz auch Wohnungen auf der Insel Borkum und in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei wurden Drogen und Bargeld sichergestellt.