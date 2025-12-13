Polizeieinsatz in Ahrensburg – Zwei Menschen schwer verletzt

Nach einem Einsatz in der Stormarnstraße bringt der Rettungsdienst zwei Verletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Ahrensburg (dpa/lno) –

Zwei Menschen sind bei einem Polizeieinsatz schwer verletzte in einer Wohnung in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gefunden worden. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Zu den Hintergründen des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag über eine mutmaßliche Messerattacke berichtet. Eine Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor.