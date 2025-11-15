Polizeieinsatz endet mit Unfall und mehreren Verletzten

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Altona ist ein Streifenwagen mit einem Auto zusammengestoßen und hat dabei ein weiteres Fahrzeug sowie zwei Fußgänger erfasst. Insgesamt seien fünf Menschen betroffen gewesen, vier von ihnen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei Verletzte – darunter eine Mutter und ihr Kind – kamen ins Krankenhaus.

Der Streifenwagen befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz wegen einer mutmaßlichen Messerstecherei. Bei dem Vorfall in der Neuen Großen Bergstraße war ein Mann verletzt worden; ein Tatverdächtiger konnte durch andere Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Die Max-Brauer-Allee blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.