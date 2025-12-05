Polizeieinsatz bei Estland-Reise von Ministerpräsident

Kiel/Tallinn (dpa/lno) –

Während der Reise des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) nach Finnland und Estland ist es in Tallinn zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Hotelmitarbeiter in der estnischen Hauptstadt hatte am vergangenen Freitag die Polizei alarmiert, weil er bei einer Personenschützerin eine Waffe bemerkt hatte, teilte die Staatskanzlei in Kiel mit. Diese gehörte der schleswig-holsteinischen Delegation an, was der Mitarbeiter demnach aber nicht zuordnen konnte. Zuerst berichtete der «NDR».

Mehrere Polizisten hätten den Vorfall überprüft und die Situation vollständig geklärt. Dabei habe ein Atemalkoholtest bei der Personenschützerin einen Wert von 0,16 Promille ergeben. Weitere personalrechtliche Überprüfungen würden zurzeit durchgeführt, hieß es. Die schleswig-holsteinische Delegation wollte an dem Abend im Hotel den Abschluss ihrer Reise ausklingen lassen.