Polizeieinsatz am Einkaufzentrum Billstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine zunächst nicht näher beschriebene Bedrohungslage hat zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Hamburger Einkaufszentrums Billstedt geführt. Neben zahlreichen Einsatzkräften seien auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen im Einsatz, teilte die Polizei auf X mit.

Wegen des Einsatzes werde der Bahnhof Billstedt von Bussen und Bahnen derzeit nicht angefahren, berichtete der NDR. Grund für den Polizeieinsatz ist demnach eine Drohung gegen ein Geschäft in dem Center.