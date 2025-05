Polizeibeamter soll bestechlich sein – Berufungsverfahren

Vorwurf der Bestechlichkeit: Ein Polizeibeamter steht im Berufungsprozess in Hildesheim vor Gericht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein 31 Jahre alter Polizeibeamter steht wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit in Hildesheim vor Gericht. Das Berufungsverfahren am Landgericht richte sich ab heute (9.30 Uhr) gegen einen Angeklagten, der in erster Instanz vom Amtsgericht Gifhorn freigesprochen worden sei, teilte das Landgericht Hildesheim mit. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Hannover Berufung eingelegt.

Der Polizeibeamte soll bei einer Verkehrskontrolle Mitte Februar 2024 in Gifhorn von einem Autofahrer rund 1.200 Euro gefordert haben, damit dieser ein Fahrverbot umgehen könne. Dies war dem 31-Jährigen allerdings laut Urteil des Amtsgerichts Gifhorn «nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachzuweisen», wie das Landgericht mitteilte.