Polizeiauto fährt auf Laster auf: Ermittler eingeklemmt

Oyten (dpa/lni) – Infolge eines Unfalls mit einem Polizeiauto bei Oyten im Landkreis Verden ist die Autobahn 1 am Dienstag in Richtung Bremen gesperrt worden. Betroffen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, sagte eine Polizeisprecherin. Das Polizeiauto sei nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastern in das Heck eines Lastwagens geprallt. Dabei wurde ein Polizist in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie schwer er verletzt wurde und ob es noch weitere Verletzte gab, war zunächst unklar.