Polizei: Wohnungsbrand in Göttingen war Brandstiftung

Göttingen (dpa/lni) –

Der Brand eines Mehrparteienhauses in Göttingen hatte nach Erkenntnissen der Polizei Brandstiftung als Ursache. Ein 51 Jahre alter Hausbewohner wurde deshalb nun in Untersuchungshaft genommen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ihm wird besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Der Verdächtige soll am vergangenen Wochenende die Möbel in seiner Wohnung angezündet haben. Bei dem Feuer wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Die Polizei kam den Angaben nach durch Zeugenaussagen und Untersuchungen an der Brandstelle zu diesem Schluss.

Die Motivation für die Tat ist demnach weiter unklar. Auch die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Am Montag hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass das Gebäude mit neun Wohnungen abgerissen werden soll.