Polizei will Harz-Ausflügler im Zug stärker kontrollieren

Das Wappen der Bundespolizei an einem Dienstwagen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild/Archiv

Hannover/Goslar (dpa/lni) – Die Bundespolizei will Züge mit Harz-Ausflüglern wegen der anhaltenden Corona-Pandemie an Wochenenden künftig stärker kontrollieren. Vor allem auf Verbindungen von Hannover, über Hildesheim, Goslar nach Bad Harzburg sollen Polizisten auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten, wie die Bundespolizei am Donnerstag ankündigte.

An den vergangenen Wochenenden sei es immer wieder zu Verstößen gegen die aktuellen Auflagen gekommen. So hätten viele Tagestouristen keinen Mund-Nasen-Schutz getragen oder vor allem auf der Rückfahrt ausgiebig gegessen und getrunken. Menschen, die gegen die Auflagen verstoßen, müssten künftig am nächsten Halt aussteigen und mit Platzverweisen rechnen. Wegen des Temperaturanstiegs und der damit verbundenen Schneeschmelze rechnet die Polizei am bevorstehenden Wochenende aber mit einem geringeren Besucherandrang als zuletzt.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-119774/3