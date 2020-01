Polizei wertet Video nach Randale in Schule an Silvester aus

Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Nach einem Angriff auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht werten die Ermittler im Internet kursierende Handyvideos aus. In der Schule im Stadtteil Westhagen waren Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden. «Es war eine brenzlige Situation», sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Das Ganze sei eskaliert, vermutlich auch weil Alkohol im Spiel war. Der Sachschaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt. Derzeit werde geprüft, ob die im Internet entdeckten Videos überhaupt an der Schule aufgenommen worden seien. In der Silvesternacht seien dort bereits Handyfilme sichergestellt worden.

Die Einsatzkräfte waren bei dem Einsatz aus einer Gruppe heraus mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei musste Unterstützung anfordern und stellte drei Schreckschusswaffen mit Aufsätzen zum Verschießen von Feuerwerksmunition sicher.

Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall. Drei junge Männer verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Ermittler nahmen die Personalien von 31 Menschen auf.

Wolfsburgs Polizeivizepräsident Roger Faldung sagte: «Wir werden die Geschehnisse sorgfältig aufarbeiten. Es ist wichtig, dass diese Gewalttaten in deutlichen Rückmeldungen aus Politik und Gesellschaft verurteilt worden sind.»

