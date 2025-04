Polizei wertet Hinweise nach tödlichem Streit in Disco aus

Trittau (dpa/lno) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in einer Diskothek im Kreis Herzogtum Lauenburg sind bei der Polizei bis Montagnachmittag 40 Hinweise eingegangen. Diese werden jetzt ausgewertet und Zeugen befragt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ein 21-Jähriger war nach einer Auseinandersetzung in der Diskothek in Trittau in der Nacht zu Sonntag an seinen Verletzungen gestorben. Er war nach ersten Obduktionsergebnissen verblutet. Bei der Auseinandersetzung seien fünf weitere Menschen leicht verletzt worden. Die Mordkommission fahndet nach einem Verdächtigen.

Bereits am Sonntag suchte die Polizei das Umfeld der Diskothek nach Beweismitteln und der Tatwaffe ab. Um was es sich dabei handelt, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer: +49 451 131 0, über das Hinweisportal unter https://sh.hinweisportal.de/ oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.