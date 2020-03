Polizei: Wenige Verstöße gegen Corona-Maßnahmen

Streifenbeamte der Polizei gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die vom Hamburger Senat beschlossenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus scheinen zumindest in der letzten Nacht weitgehend eingehalten worden zu sein. Die Polizei führe intensive Kontrollen durch, um die Einhaltung der Anordnungen zu prüfen, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Am Donnerstagabend und in der Nacht hätten die Beamten dabei nur wenige Verstöße festgestellt.

In Hamburg gelten seit Montag verschärfte Einschränkungen im öffentlichen Leben. Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet werden, Spielplätze sind geschlossen. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, Apotheken, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte und Banken dürfen weiterhin öffnen.