Polizei: Warnung vor Betrugsmails bei Corona-Hilfen

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei in Hamburg warnt im Zusammenhang mit Soforthilfen in der Corona-Krise vor einer neuen Betrugsmasche. In der Hansestadt seien erste Einzelfälle betrügerischer E-Mails bekannt geworden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese Mails erwecken den Anschein, «durch die Hamburgische Investitions-und Förderbank (IFB Hamburg) versendet worden» zu sein und würden sich auf «vermeintlich gezahlte Corona-Soforthilfen» beziehen.

An der Nachricht angehängt sind zwei echt wirkende PDF-Dokumente. Darin wollen die mutmaßlichen Betrüger persönliche Daten abgreifen und fordern die Angeschriebenen auf, bereits erhaltene Zuschüsse teilweise oder komplett zurückzuzahlen.

Die Mails wurden nicht gezielt verschickt, sondern breit gestreut. Die Adresse der Betrugsmails lautet

corona-zuschuss@ifb-hh.de.com. Die Polizei rät dringend, auf diese E-Mails nicht zu reagieren.

