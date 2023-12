Polizei warnt vor Einbruchsgefahr in dunkler Jahreszeit

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) –

In Lübeck und Umgebung kommt es vermehrt zu Einbrüchen. In den vergangenen vier Wochen seien allein im Stadtgebiet von Lübeck 29 und in Bad Schwartau 13 Wohnungseinbruchsdiebstähle registriert worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck. Grund dafür dürfte die dunkle Jahreszeit sein, sagte der Sprecher.

«Es wird früh dunkel, die Bewohner kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause. Dadurch können die Täter im Schutz der Dunkelheit agieren», sagte der Polizeisprecher. Besonders betroffen sei aktuell der Bereich Stockelsdorf.

Erkenntnisse zu Täterstrukturen hat die Polizei aktuell nicht. Nach bisherigen Ermittlungen handele es sich um Einzeltäter, sagte der Sprecher. «Im Bereich Lübeck konnten in kürzerer Vergangenheit vier Täter ermittelt werden», sagte er.

Auch im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg sind die Fallzahlen nach Angaben einer Sprecherin in den zurückliegenden Monaten gestiegen. «Allein zwischen dem 1. Oktober und dem 8. Dezember sind uns mehr als 118 Taten gemeldet worden», sagte sie.

Gerade in Gegenden mit vielen Einfamilienhäusern empfiehlt die Polizei erhöhte Wachsamkeit. «Achten Sie auch auf das Haus des Nachbarn», sagt der Sprecher.