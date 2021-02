Polizei warnt vor Betreten der Eisflächen in Bremen

Zerbrochene Eisstücke sind an einem Gewässer zu sehen. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen (dpa/lni) – Dauereinsatz für die Polizei in Bremen: Bei sonnigem Winterwetter haben sich am Samstag etliche Menschen auf zugefrorenen Gewässern aufgehalten. Die Polizei warnte vor dem Betreten der Eisflächen, diese seien zu dünn und nicht tragfähig, es bestehe Lebensgefahr. Immer wieder mussten die Einsatzkräfte am Werdersee, Vahrer See, Wallgraben oder Hollersee Kinder und Erwachsene vom Eis holen.

Grundsätzlich seien derzeit keine Eisflächen freigegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem achteten die Beamten am Bremer Osterdeich auf die Einhaltung der Corona-Regeln, nahe des Weserstadions hielten sich bis zu 1000 Menschen auf.

